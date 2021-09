Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency, Loiret Atelier bien être: Comment coiffer ses cheveux centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

centre social le labO des possibles, le vendredi 24 septembre à 14:00

Comment coiffer ses cheveux ? **vendredi 24 septembre** à 14h au Lab’O des possibles. C’est un moment de détente pour prendre soin de soi, se relaxer, pour partager et échanger des conseils, des pratiques tout en respectant les mesures sanitaires. Pour participer et connaitre le matériel à apporter, contactez – nous au lab’0 possibles au 0238449770,

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency

2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T16:00:00

