La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres Atelier Bibliocollages Pour enfants et adultes Samedi 7 août de 10h à 12h à la bibliothèque de La Mothe Saint Héray

Puis le premier samedi de chaque mois sauf jours fériés Vous ne savez pas forcément dessiner mais vous aimez créer du « beau » avec vos petites mains ? L’Atelier Bibliocollages est fait pour ça ! Apportez ciseaux, colle, supports cartonnés, cutter, images, objets…tout ce dont vous aurez besoin pour votre collage

La bibliothèque fournira également des magazines

Si vous manquez d’idées, une coach-colleuse vous accompagne Atelier gratuit et ouvert à tous, enfant à partir de 10 ans

