Dax Dax Dax, Landes Atelier bébés signes Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Atelier bébés signes Dax, 11 décembre 2021, Dax. Atelier bébés signes Bibliothèque municipale 124 rue des écoles Dax

2021-12-11 10:30:00 – 2021-12-11 11:00:00 Bibliothèque municipale 124 rue des écoles

Dax Landes Chloé, de l’association “Des mains et des signes”, vous propose des jeux, des comptines et des histoires pour s’amuser en famille. Chloé, de l’association “Des mains et des signes”, vous propose des jeux, des comptines et des histoires pour s’amuser en famille. +33 5 58 90 24 54 Chloé, de l’association “Des mains et des signes”, vous propose des jeux, des comptines et des histoires pour s’amuser en famille. Bibliothèque municipale 124 rue des écoles Dax

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Bibliothèque municipale 124 rue des écoles Ville Dax lieuville Bibliothèque municipale 124 rue des écoles Dax