Sérignan Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Hérault, Sérignan Atelier BD avec l’artiste Jimmy Richer Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

Atelier BD avec l’artiste Jimmy Richer Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Sérignan. Atelier BD avec l’artiste Jimmy Richer

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Dans le cadre du Festival de la BD de Sérignan, les samedi 11 et dimanche 12 septembre à 15h participez à un atelier autour de l’univers de la BD avec l’artiste Jimmy Richer. Programme : . Samedi à 15h : atelier famille à partir de 8 ans . Dimanche à 15h : atelier adultes Retrouvez le livre CASA de l’artiste de Jimmy Richer à la librairie-boutique du Mrac à l’accueil du musée.

Gratuit Rendez-vous à l’accueil du festival BD à 14h45. Sur réservation au 04 67 17 88 95

Dans le cadre du Festival de la BD de Sérignan, les samedi 11 et dimanche 12 septembre à 15h participez à un atelier autour de l’univers de la BD avec l’artiste Jimmy Richer. Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T16:30:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Adresse 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Ville Sérignan lieuville Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan