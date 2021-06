Cuers Bibliothèque municipale de Cuers Cuers, Var Atelier Bande Dessinée à la Bibliothèque Bibliothèque municipale de Cuers Cuers Catégories d’évènement: Cuers

Var

Atelier Bande Dessinée à la Bibliothèque Bibliothèque municipale de Cuers, 30 juin 2021-30 juin 2021, Cuers. Atelier Bande Dessinée à la Bibliothèque

Bibliothèque municipale de Cuers, le mercredi 30 juin à 14:00

ans le cadre de l’initiative nationale « Toute la France dessine », lancée par la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, la Bibliothèque de Cuers a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un atelier d’initiation à la bande dessinée le 30 Juin 2021. L’atelier sera animé par l’illustratrice Aurélie Guarino qui partagera son savoir-faire avec nos participants. L’évènement se déroulera de 14h à 16h. Il faudra avoir au moins 10 ans pour participer. Il est impératif de s’inscrire directement à la Bibliothèque ou au 04-83-42-14-41 ou par mail à [bibliotheque@cuers.fr](mailto:bibliotheque@cuers.fr) Les œuvres de nos artistes seront ensuite partagées sur notre site et par la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image pour être admirées par tous. L’atelier sera suivi d’une séance de dédicace ouverte à tous jusqu’à 18h.

Inscription Obligatoire

Atelier d’initiation au dessin autour de la Bande Dessinée avec Aurélie Guarino Bibliothèque municipale de Cuers 32 Traverse Marcelle Drutel, 83390 Cuers Cuers Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cuers, Var Autres Lieu Bibliothèque municipale de Cuers Adresse 32 Traverse Marcelle Drutel, 83390 Cuers Ville Cuers lieuville Bibliothèque municipale de Cuers Cuers