le jeudi 28 octobre à 11:00

Un échange sur l’accueil de salariés autistes et l’entreprise inclusive : * Mise en situation : Comment accueillir un stagiaire autiste ? * Le Job-Coach, un soutien pour l’entreprise inclusive ? * Un retour d’expérience d’une entreprise adaptés accueillant des salariés autistes L’atelier sera suivi d’un temps de discussion Atelier animé par : * Benoit Pontroue, REGARD 9 * Caroline Lebeau, 03 Experts * François Roingeard, UN+1 — **Inscription :** [**Lien**](https://forms.gle/TnkMFySdCkxUf9yJ6) — Cet évènement fait partie d’une série de rencontres : * [Jeudi 21/10 de 14h à 15h30](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/pleniere-de-lancement-et-regards-croises-france-canada) : Plénière de lancement et Regards Croisé France-Canada * [Mardi 26/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-representation) : Atelier “Représentation” * [Mardi 26/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-bien-dans-sa-tete) : Atelier “Bien dans sa tête” * [Jeudi 28/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-autisme) : Atelier “Autisme” * [Jeudi 28/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-respect-des-droits) : Atelier “Respects des droits”

Gratuit et en ligne, sur inscription.

