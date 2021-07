Le Conquet Le Conquet Finistère, Le Conquet Atelier arts plastiques et patrimoine Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Atelier arts plastiques et patrimoine Le Conquet, 25 août 2021-25 août 2021, Le Conquet. Atelier arts plastiques et patrimoine 2021-08-25 – 2021-08-25

Le Conquet Finistère Pour les enfants de 8 à 13 ans : découverte du patrimoine Conquétois et restitution artistique ! Matériel fourni. Plus d’informations sur le site Internet du Conquet. Sur inscription. estivales@leconquet.bzh Pour les enfants de 8 à 13 ans : découverte du patrimoine Conquétois et restitution artistique ! Matériel fourni. Plus d’informations sur le site Internet du Conquet. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Conquet Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Conquet Adresse Ville Le Conquet lieuville 48.36042#-4.77018