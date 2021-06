ATELIER – ARKEOMÉDIA En quête des évolutions de l’humanité, sur les traces de nos origines Exploradôme, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vitry-sur-Seine.

ATELIER – ARKEOMÉDIA En quête des évolutions de l’humanité, sur les traces de nos origines

Exploradôme, le samedi 26 juin à 11:00

Dans le cadre de notre exposition « En quête d’égalité, sur les traces du racisme », le musée s’associe à l’association Arkéomédia et vous propose une journée événementielle organisée autour d’ateliers gratuits (1h30) et d’animations. En utilisant les clés de l’anthropologie et l’archéologie, vous explorerez la grande histoire de l’espèce humaine, ses évolutions et en apprendrez plus sur le métier de paléonthologue !

Gratuit, sur inscription

Partons en quête des évolutions de l’humanité, sur les traces de nos origines et explorer nos différences dans la peau d’anthropologues !

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T17:00:00