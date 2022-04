Atelier argile intuitive, argile spontanée Saint-Paul-la-Roche, 21 mai 2022, Saint-Paul-la-Roche.

Atelier argile intuitive, argile spontanée Lieu-dit La Petite Pouge Au pré de mon art Saint-Paul-la-Roche

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 Lieu-dit La Petite Pouge Au pré de mon art

Saint-Paul-la-Roche Dordogne

EUR 30 30 Atelier autour de l’argile. Cette matière à la fois lourde et légère, douce et difficile, enfantine et intense…

toucher, sentir, jouer, découverte de la sensation de l’argile, jouer avec la matière,

se laisser surprendre par ce qui surgit, se centrer sur soi et ses sens…

+33 6 88 08 03 22

Lieu-dit La Petite Pouge Au pré de mon art Saint-Paul-la-Roche

