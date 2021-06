Atelier “Animaux fabuleux” pour les 6-10 ans Paray-le-Monial, 3 août 2021-3 août 2021, Paray-le-Monial.

Atelier “Animaux fabuleux” pour les 6-10 ans 2021-08-03 15:00:00 – 2021-08-03 16:30:00 Office de Tourisme Paray-le-Monial 25 Avenue Jean-Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial

EUR 5 5 Au Moyen-Age, la forêt recouvre presque toute la France. S’y cachent des brigands, des animaux sauvages qui attaquent les voyageurs. Au Moyen Âge, on ne fait pas de distinction entre le monde naturel et le surnaturel et le bestiaire médiéval regroupe des animaux réels et imaginaires. A partir d’un d’argile, les enfants modèlent un animal fantastique.

Inscription obligatoire

Durée :1h30

contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 85 81 10 92 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

