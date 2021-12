ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts, 13 novembre 2021, Orléans.

du samedi 13 novembre au samedi 26 février 2022 à Musée des Beaux Arts

### ATELIER ADULTES / Dessiner au musée ! Atelier pour adultes. Sortez crayons et papiers et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros. * **Samedi 08 janvier à 10h – Autour de l’exposition Ingres** * **Samedi 26 février à 10h – Autour des salles contemporaines** Atelier inclus dans le billet d’entrée des musées sans complément Réservation possible sur billetterie.orleans-metropole.fr par mail à l’adresse [reservtionmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservtionmusee@orleans-metropole.fr) ou directement à l’accueil du musée des Beaux-Arts d’Orléans Respect des distanciations physiques / Port du masque et présentation du pass santaire à l’entrée du musée

Inclus dans le billet d’entrée aux musées

Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret



2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:30:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:30:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T12:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00