Atelier adulte – Histoire de Fables à la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois
Catégories d'évènement: Aisne
Bohain-en-Vermandois

Atelier adulte – Histoire de Fables à la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois, 24 octobre 2021, Bohain-en-Vermandois.
2021-10-24 14:30:00 – 2021-10-24 16:30:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois I Atelier adulte I

La nouvelle exposition sera visible à partir de la semaine prochaine et l’atelier adulte, en regard de l’exposition, aura lieu dimanche prochain, le 24 octobre, de 14h30 à 16h30.

En bonus, c’est Leila Gaillard, l’artiste même, qui va animer l’atelier !

Inscrivez vous dès aujourd’hui, car les places sont limitées !

+33 3 23 60 90 54

Lieu Bohain-en-Vermandois