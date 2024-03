Atelier adulte Couronne de Pâques Saint-Martin-de-Boscherville, samedi 23 mars 2024.

Atelier adulte Couronne de Pâques Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Venez réaliser vos décors de Pâques pour votre intérieur ou à mettre sur la porte

Atelier adultes et enfants de plus de 8 ans accompagnés obligatoirement, sur réservation

Samedi 23 mars 2024 de 14h30 à 16h

Maximum de 12 personnes (12 couronnes)

Tarif droit d’entrée + 8€

Renseignements et réservations 02 35 32 10 82 ou abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

12 route de l’Abbaye

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

