Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Atelier à la ferme : Balade écologique aux Jardins du Refuge Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Atelier à la ferme : Balade écologique aux Jardins du Refuge Anglet, 21 octobre 2021, Anglet. Atelier à la ferme : Balade écologique aux Jardins du Refuge 2021-10-21 10:00:00 – 2021-10-21 11:30:00 Les Jardins du Refuge 102 avenue de l’Abbé Cestac

Anglet Pyrénées-Atlantiques Découverte du site avec sacs poubelles pour ramasser les déchets. Découverte du site avec sacs poubelles pour ramasser les déchets. +33 5 59 52 81 32 Découverte du site avec sacs poubelles pour ramasser les déchets. Les Jardins du Refuge dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Les Jardins du Refuge 102 avenue de l’Abbé Cestac Ville Anglet lieuville 43.50351#-1.52342