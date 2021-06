ATELIER 13 :L’impermanence de nos Horizons Mâcon, 29 juin 2021-29 juin 2021, Mâcon.

ATELIER 13 :L’impermanence de nos Horizons 2021-06-29 – 2021-07-11 Salle François Martin 365 Quai Lamartine

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

EUR 0 0 Brigitte Laengle-Pollhammer et Günter Pollhammer souhaitent exprimer avant tout un sentiment de liberté. Ils ne cherchent pas tant à retranscrire fidèlement ce qu’ils voient, qu’un détachement de la réalité vers l’abstraction. Le rendu des couleurs et l’utilisation de différentes techniques sont en eux-mêmes une source d’inspiration.

La nature, qui les inspire et donne le ton de leurs créations, est souvent présente de manière très explicite dans le titre de leurs expositions : L’eau c’est la vie, Le vent et la mer, Le ciel, la terre et le plaisir, ou encore Les Voyageurs.

Tous les deux vivent actuellement en Autriche où ils développent depuis plusieurs années leur pratique de l’acrylique et de techniques mixtes sur toile.

https://www.macon.fr/

Brigitte Laengle-Pollhammer et Günter Pollhammer souhaitent exprimer avant tout un sentiment de liberté. Ils ne cherchent pas tant à retranscrire fidèlement ce qu’ils voient, qu’un détachement de la réalité vers l’abstraction. Le rendu des couleurs et l’utilisation de différentes techniques sont en eux-mêmes une source d’inspiration.

La nature, qui les inspire et donne le ton de leurs créations, est souvent présente de manière très explicite dans le titre de leurs expositions : L’eau c’est la vie, Le vent et la mer, Le ciel, la terre et le plaisir, ou encore Les Voyageurs.

Tous les deux vivent actuellement en Autriche où ils développent depuis plusieurs années leur pratique de l’acrylique et de techniques mixtes sur toile.