Atelier 10: Exposition ” La Mort Qui Tue”

du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre à Atelier 10

Exposition ” La Mort Qui Tue” —————————– L’ **Atelier 10** vous ouvre ses portes pour 3 jours afin de préparer Halloween. **Le Vendredi 29 Octobre de 18h à 22H.** **Le Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre, de 10h à 18H.** Résident.e.s et invité.e.s vous feront découvrir productions artistiques et artisanales. Maquillage et animation sur place. Un espace vide-atelier pour acquérir des œuvres à petits prix. Nous vous en dévoilerons plus au fur et à mesure Entrée gratuite et accessible pour tout le monde. Plus d’infos: [[apaaf33270@gmail.com](mailto:apaaf33270@gmail.com)](mailto:apaaf33270@gmail.com) Liens vers l’évènement: [[https://www.facebook.com/events/946701462855518](https://www.facebook.com/events/946701462855518)](https://www.facebook.com/events/946701462855518) Web: [atelier10.business.site](https://atelier10.business.site/) Facebook: [10atelier](https://www.facebook.com/10atelier/) Instagram: [atelier10_floirac](https://www.instagram.com/atelier10_floirac/)

Entrée libre

Atelier 10 10 rue de l’esperance floirac Floirac Gironde



