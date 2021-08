Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier “1 mois, 1 oeuvre” avec le Musée du quai Branly – Jacques Chirac Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, membre fondateur des Micro-Folies. Découvrez lors de chaque séance, organisée autour d’une présentation et d’un atelier familial, un continent ainsi que des oeuvres emblématiques de cette institution nationale présentes au sein du Musée numérique. Durée : 1h30

Entrée libre, sur réservation.

Objet magique : A l’école des sorciers d’Afrique centrale, les enfants créent leur propre objet protecteur à partir de grelot, de perles, de plumes, etc. En famille (enfants de 3 à 5 ans). Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00;2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux