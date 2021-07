Nyons Nyons Drôme, Nyons Astrovignes Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Astrovignes Nyons, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Nyons. Astrovignes 2021-07-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-30 00:00:00 00:00:00 Domaine Rocheville 117 route de Montélimar

Nyons Drôme L’Observatoire des Baronnies Provençales déplace ses télescopes au Domaine Rocheville. Entre terre et ciel, entre vignerons et astrophysiciens un seul regard : l’avenir. contact@domainerocheville.com +33 4 75 26 35 20 http://www.domainerocheville.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

