bibliotheque de L’Alcazar, le samedi 4 décembre à 18:30

Marseille Concerts met à l’honneur Astor Piazzolla, pour fêter les 100 ans de sa naissance. Un dialogue sensible entre deux accordéonistes, Aurélie Lombard et Solange Baron; musiciennes com- plices qui reprendront les plus belles compositions de ce maître du tango argentin. Lionel Pons, conféren- cier, nous racontera son histoire pour une conférence musicale aux couleurs de l’Argentine !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ bibliotheque de L’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:30:00 2021-12-04T19:30:00

