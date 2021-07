Torcy Île de loisirs de Vaires-Torcy Seine-et-Marne, Torcy Astérix aux Jeux Olympiques Île de loisirs de Vaires-Torcy Torcy Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Torcy

Astérix aux Jeux Olympiques Île de loisirs de Vaires-Torcy, 7 août 2021-7 août 2021, Torcy. Astérix aux Jeux Olympiques

Île de loisirs de Vaires-Torcy, le samedi 7 août à 21:45

PROJECTION EN PLEIN AIR ORGANISEE PAR LA REGION ILE-DE-FRANCE ————————————————————- **Astérix aux Jeux Olympiques** De Thomas Langmann, Frédéric Forestier Avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon **SYNOPSIS:** Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade.

Projection gratuite. Conditions d’accès des véhicules sur l’Ile de loisirs : https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/

dans le cadre de l’opération mon été ma région Île de loisirs de Vaires-Torcy Route de Lagny – 77200 Torcy Torcy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T21:45:00 2021-08-07T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Torcy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île de loisirs de Vaires-Torcy Adresse Route de Lagny – 77200 Torcy Ville Torcy lieuville Île de loisirs de Vaires-Torcy Torcy