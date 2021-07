Saint-Paterne - Le Chevain Plaine des sports Saint-Paterne - Le Chevain, Sarthe ASSOCIATION ATHLETIQUE ALENCON – Journées Portes Ouvertes Plaine des sports Saint-Paterne - Le Chevain Catégories d’évènement: Saint-Paterne - Le Chevain

Lassociation A3 acceuille le public au cours du mois de septembre sur les horaires habitules de l’association. Ces initiations sont proposées gratuitement afin de faire découvrir l’athletisme aux enfants et adultes. – A partir de 10 ans : les mardis et jeudis de 18h30 à 20h15 dès le 31 aout jusqu’au 14 septembre – Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans : les mercredis de 14h à 15h30 dès le 8 septembre jusqu’au 22 septembre – Pour ceux qui ont entre 10 et 12 ans, les mercredis de 15h30 à 17h dès le 8 septembre jusqu’au 22 septembre Deux permanances administratives sont proposées les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h pour tous renseigenements.

