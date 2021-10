Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Ascain en jeux Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Ascain en jeux
Route de Ciboure Complexe sportif Kiroleta
Ascain
2022-01-19

2022-01-19 14:00:00 – 2022-01-19 18:00:00
Route de Ciboure Complexe sportif Kiroleta
Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tous les mercredis l'association Ascain en jeux, organise au complexe sportif de Kiroleta des jeux de société de 6 à 99ans avec plus de 250 jeux.
+33 6 80 84 50 92

Route de Ciboure Complexe sportif Kiroleta
Ascain

