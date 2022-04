Arts visuels – Synoptiques au château : Elizerman photographies Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil Dordogne « Deep rooted »

Exposition de photos.

« J’ai toujours le désir d’explorer, d’aller vers de nouvelles aventures visuelles émotionnelles. L’Art est une activité expérimentale ouverte ! » Elizerman.

Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf le mardi.

+33 5 53 62 07 84

