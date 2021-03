Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Arts et Territoires en mouvement [exposition] Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Déployé sur trois ans, le dispositif Arts et Territoires en mouvement propose aux enfants de l'école Albert Bailly et des adultes en situation de handicap du foyer de la Corne d'Or d'être au cœur des projets artistiques inclusifs sur la notion du « mouvement ». Cette année scolaire (2020/2021), Sophie Videgrain mène un projet photo et vidéo. Les participants s'exercent aux diverses techniques : le photodynamisme, le lightpainting, la macrophotographie et la vidéo. A l'issue de cette résidence, l'exposition commune des travaux de l'artiste et de tous les participants au projet est organisée à l'Espace des Arts de Randonnai. Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

