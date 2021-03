Narbonne Narbonne Aude, Narbonne ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONFROIDE Narbonne Catégories d’évènement: Aude

ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONFROIDE, 26 juin 2021-26 juin 2021, Narbonne. ARTS ET METIERS D’ANTAN A FONFROIDE 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

« Arts & Métiers d'Antan »

Animations et démonstrations médiévales, métiers du Moyen-Âge, nouveau spectacle de fauconnerie. info@fontfroide.com +33 4 68 45 11 08 « Arts & Métiers d’Antan »

