[Arts du cirque] Remembrance Dieppe, 7 août 2021, Dieppe.

[Arts du cirque] Remembrance 2021-08-07 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-07 22:30:00 22:30:00 Domaine les Roches /73 Avenue Gambetta

Dieppe Seine-Maritime

Pour cette 3e édition, les ‘Echappées, la culture en pleine nature’ investit le parc du Domaine les Roches pour un joli spectacle nocturne.

Le ‘duo L’ composé de Quentin Dubot, artiste sur mât chinois et d’Håkon Hemmer, fildefériste, proposera une performance poétique autour des arbres du domaine.

Se perdre dans ses pensées et voir le monde autour de soi s’évanouir, rechercher une vérité, chercher un sens; peut-être le notre ; revenir sur ses pas, comme beaucoup d’autres font. Remembrance représente ce chemin, ce moment de flottement où l’on perd pied et où nous retournons à la base, quelle qu’elle soit. Remembrance est cet endroit perdu de l’imaginaire où l’on avance à tâtons, plus ou moins vite, plus ou moins longtemps avant de trouver ce que nous cherchons.

Des lampes frontales seront mises à disposition du public pour profiter pleinement de ce moment.

+33 2 32 14 40 60

