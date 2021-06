Arts de Rue: Compagnies Zirkus Morsa, Ahoui et M03 Morlaix, 4 août 2021-4 août 2021, Morlaix.

Arts de Rue: Compagnies Zirkus Morsa, Ahoui et M03 2021-08-04 19:00:00 – 2021-08-04

Morlaix Finistère

Cie Zirkus Morsa «La fin demain » à 19h00 et 22h00 (Durée 40 minutes)

Cie Ahoui « Petrolina et Mascarpone » à 21h15 (Durée 50 minutes)

Cie MO3 « L’arpenteur » à 20h30 (Durée 50 minutes)

Rendez- vous quartier du château

– Compagnie : Zirkus Morsa

« La Fin Demain »

Cirque

Limite d’âge : Tout public à partir de 5 ans

Comment survivre dans un monde qui risque de chavirer? Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages, naufragés perdus sur la plage de leur imagination, se rencontrent, se connaissent, et prennent confiance… Un jeu convivial s’installe autour d’équilibres précaires en explorant les possibilités de ce qui les entoure – trouvailles sans valeur soudainement valorisées : la planche, le rouleau, des morceaux de bois flotté, une corde… La complicité et la sincérité sont les ingrédients de cette entreprise passionnante et optimiste à la recherche d’un équilibre commun.

« La fin demain » – un appel à la convivialité, la créativité et la simplicité.

https://www.facebook.com/ZirkusMorsa

– Compagnie Ahoui

Petrolina et Mascarpone

Spectacle burlesque

Limite d’âge :Tout public

Bon alors de quoi s’agit-il ? Il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que c’est un duo.

Mascarpone et Pétrolina et vice et versa. Lui est grand, très grand, on s’en rend compte de loin mais aussi de près. Elle, elle est grande… mais… en plus petite… Il est italien et elle presque aussi.

Musicien mélomane, Mascarpone partage inlassablement avec le public son amour pour la

musique. En ce jour exceptionnel, le spectacle se fait avec l’aide de sa cousine Pétrolina, aussi

enjouée qu’inadaptée. De la tradition aux folies les plus exotiques, les morceaux présentés nous rappellent que l’adage « La famille avant tout » ne rime pas forcément avec « On tient le bon bout ».

Au programme ce soir : de la musique de tradition, de la danse sans tutus et du cirque !

Nous précisons qu’il n’y aura aucun lâché de pâtes car on ne joue pas avec la nourriture !

– Compagnie mO3

« L’Arpenteur »

Théâtre physique, ardoises et guitare électrique

Limite d’âge : Tout public à partir de 6 ans

Habituellement on arpente des rues, des routes ou des montagnes. Ici, dans un espace circulaire de 7 mètres de diamètre, l’arpenteur se confronte à un simple tas d’ardoises. 50 minutes pour défier 100 ardoises ! A travers le jeu, le texte et diverses expérimentations notre jongleur de matière évolue dans un fragile équilibre aux choses et dans une tension quasi permanente avec le public. L’autre protagoniste arpente des sons, des mélodies avec sa guitare et ses outils. Tous les deux éprouvent à leur manière un rapport au monde avec un regard parfois naïf, souvent alerte et toujours curieux.

Vidéo-teaser L’arpenteur : https://vimeo.com/362417956

Présentation Internet de L’arpenteur : http://www.atelier-mo.infini.fr/spip.php?article51

Site internet : http://www.compagnie-mo3.infini.fr

Facebook : http://www.facebook.com/ciemo3/

– Réservations obligatoires (ouverture des réservations pour les premiers spectacles, entre fin juin et début juillet)

– Arrivée 30 minutes avant le début du spectacle, afin de permettre une plus grande fluidité du public, pour l’application des règles sanitaires

– Vous pouvez ramener votre coussin, pour être assis le plus confortablement possible

– Accès piéton (stationnements en centre-ville)

– Accès PMR : par la rue des brebis

– Toilettes publiques les plus proches : place du Marc’hallach

+33 2 98 63 10 14

