Varzy

Nièvre, Varzy

« Arts de la rue » avec la Transverse sur Varzy

Varzy

« Arts de la rue » avec la Transverse sur Varzy

2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08 20:00:00

Varzy

Nièvre

Varzy

Venez assister aux spectacles de rue organisé par la Transverse.

-Sur le place du marché à 17h15 Les Cousins Machin30 min – Chansons consanguines

-Dans la cour de l'école à 18h01 Cie Mauvais Coton / Culbuto 35 min – Cirque acrobatique et burlesque

-Sur le place du marché à Les Cousins Machin 1h – Chansons consanguines

-18h45 Buvette façon la transverse, Petite restauration façon LE PTIT CREUX

