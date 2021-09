ARTISANAT PAYS DE L’HIMALAYA Maison des Associations, 18 octobre 2021, Orléans.

Notre association SOLHIMAL (association d’aide aux peuples de l’Himalaya) en Inde et au Népal va présenter pour la 18e fois à Orléans une exposition d’artisanat himalayen. Cette exposition, en plus d’avoir pour but de trouver des fonds pour soutenir des projets en Himalaya, présentera les activités de Solhimal aux visiteurs (projets, parrainages d’enfants, d’étudiants, de famille, de personnes âgées…). Les visiteurs trouveront un large choix d’artisanat traditionnel (tapis, vêtements, statues, bols chantants, bijoux, articles en papier de riz, thé de haute altitude, musique traditionnelles, articles en papier mâché, livres, vêtements…) fabriqués par des artisans népalais et tibétains. Les fonds recueillis serviront à financer le projet de déplacement du village de DHEY dans le Haut Mustang. En effet, celui-ci est victime de la raréfaction en eau, suite au réchauffement climatique, qui ne permet plus à ses habitants de vivre de leurs cultures car leurs terres sont devenues incultivables à 70%.

Entrée Libre

Maison des Associations 46 Ter rue Sainte Catherine – 45000 orleans Orléans Loiret



2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T19:00:00