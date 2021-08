Saint-Pair Domaine Royer Calvados, Saint-Pair Artifices tout en délires Domaine Royer Saint-Pair Catégories d’évènement: Calvados

**” Artifices en délires “** [**Laurence Royer**](https://www.facebook.com/laurence.royer55) et [**Sophie Lecesne**](https://www.instagram.com/abstrait_sophie_lecesne/) vous proposent une exposition en duo du vendredi 13 août au lundi 16 août. Le vernissage aura lieu le vendredi 13 août de 18 h à 20 h, sur invitation. ?Rendez-vous au domaine Michel Royer, cd 101, entre Cambremer et Crèvecoeur en Auge. Si vous souhaitez rencontrer les artistes, merci de confirmer votre présence aux numéros : ☎️ Laurence 06.76.79.48.66 ☎️ Sophie 06.60.03.84.97 Exposition de peinture Domaine Royer D 101, 14340 Saint-Pair-Du-Mont Saint-Pair Domaine Royer Calvados

