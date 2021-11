Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Art sans visa Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Art sans visa Châteaurenard, 4 décembre 2021, Châteaurenard. Art sans visa Châteaurenard

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Châteaurenard Bouches-du-Rhône L’association du quartier des Arènes de Châteaurenard présente « Art sans visa » Victoria Sasaki.

Activités de l’association : Café littéraire, Conférences, Atelier d’écriture, Expositions, Lectures… « Art sans visa » de Victoria Sasaki. +33 7 80 71 52 24 L’association du quartier des Arènes de Châteaurenard présente « Art sans visa » Victoria Sasaki.

Activités de l’association : Café littéraire, Conférences, Atelier d’écriture, Expositions, Lectures… Châteaurenard

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Ville Châteaurenard lieuville Châteaurenard