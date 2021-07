Nantes Muséum d'Histoire Naturelle Loire-Atlantique, Nantes Art Salish Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Art Salish Muséum d’Histoire Naturelle, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nantes. 2021-07-28 du 2 au 31 juillet 2021dans le jardin du Muséum

Horaire :

Gratuit : oui du 2 au 31 juillet 2021dans le jardin du Muséum Installation sonore The River L’exposition « Art Salish » est proposée dans le Jardin du Muséum par la Maison des Etats Unis et le Centre Culturel DUWAMISH de Seattle, en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle, dans la continuité de l’exposition Nature Native de 2020. Cette installation sonore (captations de chants d’oiseaux, de bruitages naturels…) et les visuels indiens des tribus Salish installés dans les arbres ont pour objectif de donner au visiteur la sensation qu’il arrive en terre indienne. Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Ville Nantes lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes