Art Ornemental Urbain et participation des habitants : ensemble, faisons vivre le patrimoine ! Fresque de John Weber, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, La Rochelle. Art Ornemental Urbain et participation des habitants : ensemble, faisons vivre le patrimoine !

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Fresque de John Weber Gratuit pour les scolaires et les résidents des logements sociaux. Réservation obligatoire.

Le temps d’une déambulation dans un site pittoresque, découvrez un patrimoine urbain insolite, tant par le processus de création collective que par le résultat d’œuvres d’art ornemental urbain. Fresque de John Weber 1 rue Ledru-Rollin, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

