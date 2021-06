Brocas Brocas Brocas, Landes Art et sophrologie Brocas Brocas Catégories d’évènement: Brocas

Landes

Art et sophrologie Brocas, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Brocas. Art et sophrologie 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 place Robert Bezos Rendez-vous devant l’église de Brocas

Brocas Landes Brocas Une soirée au cœur de la forêt de Brocas dans

ce lieu mystérieux de la Sauveté de Garbachet,

œuvre de La Forêt d’Art Contemporain, avec la

présence de l’artiste Christophe Doucet.

A la nuit tombée profitez d’un temps de

méditation guidée avec Denis Xavier Bouchet,

sophrologue, pour une re-connexion à soi et

une observation du ciel étoilé particulièrement

remarquable sur ce territoire. Balade et animation accompagnée par La Forêt d’Art

Contemporain et le Parc naturel régional des Landes

de Gascogne, dans le cadre des Nuits des forêts

proposées par COAL. 20h00 rendez-vous devant l’église de Brocas/ fin de

l’excursion à 23h00.

