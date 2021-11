Bègles La grande bouche Bègles, Gironde Aromates La grande bouche Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Aromates

La grande bouche, le dimanche 28 novembre à 11:00

La grande bouche, le dimanche 28 novembre à 11:00

Des fins de bottes d’aromates, on en a toujours qui trainent dans la cuisine… Et si on les transformait pour les préserver ? Je vous montrerai comment faire un jus d’herbes rôties pour transcender tous vos plats et épater vos amis de l’entrée au dessert, sans aucun gâchis !

Inscription obligatoire, 9 places.

La grande bouche 12 rue de la Belle Rose, 33130 Bègles

2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T13:00:00

