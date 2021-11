Arnaud Tsamère Besançon, 7 décembre 2021, Besançon.

Arnaud Tsamère Place du Théâtre LE PETIT KURSAAL Besançon

2021-12-07 20:00:00

Besançon Doubs

EUR 34 Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? »

On m’a demandé de faire un pitch :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 1 oeuf au plat = le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient en 2021 avec un nouveau spectacle.

Un spectacle de : Arnaud Tsamere

Durée : 1h30

Production : Dark Smile Productions

Collaboration artistique : Jérémy Ferrari

Place du Théâtre LE PETIT KURSAAL Besançon

