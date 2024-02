Armel Jullien Artiste à l’honneur Rue Bichot Châteauneuf, vendredi 29 mars 2024.

Evoquant les tensions inhérentes à la vie paysanne, les toiles d’Armel Jullien mettent en scène des éleveurs, leurs animaux, et la nature qui les entoure. La dynamique entre hommes et animaux est souvent au cœur des tableaux, naviguant entre rapports de force et de tendresse.

Dans un style réaliste, les sujets de ce peintre oscillent entre le délibérément prosaïque et une part d’imaginaire, de fiction ou de mystère. Exposition d’une grande beauté, d’un artiste contemporain de renommée.

Galerie consacrée aux créations d’artistes et d’artisans d’art français de notre temps. Au cœur d’un des plus beaux villages de France, entourée de pierres anciennes et de patrimoine historique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 11:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue Bichot Galerie Herbert-Fort de Châteauneuf

Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

