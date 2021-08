Annecy Archives municipales Annecy Annecy, Haute-Savoie Archives municipales d’Annecy Archives municipales Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Savez-vous qu’Annecy possède une collection exceptionnelle d’affiches publicitaires des années 1860 à 1918 ? Ces documents rares en France ont fait l’objet de quatre publications intéressant l’histoire, le graphisme et le design d’objets made in France. Les archives municipales conversent de nombreuses photographies et cartes postales anciennes. Ces collections illustrent des ouvrages faciles à emporter pour garder le souvenir d’une visite à Annecy. Archives municipales Annecy 3 rue du 27ème BCA Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

