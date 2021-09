Archipel francilien – Sceaux, Modernités 1950-1965 Balade urbaine « Sceaux,Modernités 1950-1965 », 17 octobre 2021, Sceaux.

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** À 6 km au Sud de la porte d’Orléans, le paysage du prospère bourg de Sceaux, vivant comme ses voisins de la proximité de la capitale et d’une économie encore maraîchère, connaît une bascule définitive après la Seconde Guerre mondiale et la période de la Reconstruction qui reconfigure la physionomie de la ville ; désormais continue. De la résidence des Bas-Coudrais à la maison-atelier de l’architecte André Lurçat, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, l’itinéraire propose une plongée dans le patrimoine du logement des années 1950 et la modernité d’après-guerre à laquelle, sur ce petit territoire plus connu pour son parc à la française, ont contribué des architectes de référence dont certains avaient choisi d’élire domicile dans la ville. Nous vous proposons un accueil par le CAUE au départ de la visite (plusieurs créneaux disponibles). La visite est à réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, à l’aide d’un guide papier et d’une application mobile gratuite, vous permettant d’accéder à des contenus inédits et immersifs. Le parcours est augmenté de contenus visuels et témoignages sonores inédits pour une expérience contemplative et immersive singulière. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire (compatible Android et iOS). **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE des Hauts-de-Seine sur [www.caue92.fr](http://www.caue92.fr)

Inscriptions à partir du 23 septembre

Journées nationales de l’architecture

Balade urbaine « Sceaux,Modernités 1950-1965 » RDV rue Jean Mascré 92330 Sceaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:20:00