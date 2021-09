Archipel francilien – Les abords de Notre-Dame de Paris Cathédrale Notre-Dame de Paris, 17 octobre 2021, Paris.

Archipel francilien – Les abords de Notre-Dame de Paris

le dimanche 17 octobre à Cathédrale Notre-Dame de Paris

**! OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 !** Les abords de Notre-Dame font actuellement l’objet d’un projet de réaménagement initié par la Ville de Paris en juin 2021 qui permettra de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel tout en assurant un meilleur accueil des visiteurs. L’actualité de ce lieu est l’occasion de le revisiter en découvrant les vestiges du Paris Médiéval, des points de vues surprenants sur la Cathédrale, mais aussi son insertion dans le tissu urbain du Paris Moderne. Nous vous proposons de découvrir ce parcours en autonomie et à l’aide d’un guide papier autour du coeur historique de Paris. Vous pourrez aller plus loin en téléchargeant l’application Archistoire puis en vous rendant sur la destination Archipel Francilien, parcours “Les abords de Notre-Dame” (compatible Android et iOS). Le parcours est enrichi de nombreuses photographies, d’images d’archives, de capsules sonore réalisées par notre partenaire Ville Ouverte, Fanny Rahmouni et Noémi Quesnay, qui vous offrirons une vraie expérience immersive dans le centre de Paris. **Archipel francilien** Partez à la découverte de l’architecture et du patrimoine de la région grâce à des guides papiers et à l’application mobile gratuite #archistoire Archipel francilien est une collection de voyages d’architecture développée par les 8 CAUE d’Île-de-France et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et la Région Île-de-France. L’ensemble du programme Archipel francilien est à découvrir sur le site [www.caue-idf.fr](http://www.caue-idf.fr) et via l’application #archistoire **Les 8 CAUE d’Île-de-France** Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Retrouvez l’actualité du CAUE de Paris sur [www.caue75.com](http://www.caue75.com)

Journées nationales de l’architecture

Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II 75004 Paris Paris Paris



