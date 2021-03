Archipel Festival Théâtre Pitoëff, 16 avril 2021-16 avril 2021, Genève.

Archipel Festival

du vendredi 16 avril au dimanche 25 avril à Théâtre Pitoëff

Festival international de création musicale fondé en 1992 à Genève, Archipel promeut toutes les formes de recherche musicale et d’art sonore. Il contribue à leur offrir une reconnaissance et une visibilité soutenue dans la vie culturelle suisse. Chaque année, pendant dix jours, on y découvre un riche programme incluant: concerts de musique instrumentale et vocale, performances, concerts de musique improvisée et électroacoustiques, installations sonores, partages d’écoutes, rencontres et conférences. Une attention particulière est accordée à la convivialité et à la réception des œuvres, avec notamment un salon d’écoute doté d’un acousmonium – orchestre de haut-parleurs – et des mises en espace soignées tant pour le public que pour les artistes. Le festival Archipel invite des ensembles et des personnalités marquantes, à la reconnaissance étendue ou émergentes, musiciennes et musiciens de Suisse et de provenance internationale, tels que l’Ensemble Ictus, le Collegium Novum Zürich, l’ensemble Contrechamps, Eva Reiter, Clara Iannotta, Alvin Lucier, Jürg Frey, Helmuth Lachenmann, Eliane Radigue, Cassandra Miller, Morton Feldman, John Cage, Kanako Abe. La transmission tient également une place importante, que la programmation reflète à travers des collaborations avec les Hautes écoles, les conservatoires et autres lieux d’apprentissage.

de chf 0.- à chf 15.-

Festival dédié aux musiques de recherche et aux arts sonores

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



