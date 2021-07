Arc en jumelle . Laurent Pichaud La maison du peuple de Saint-Claude – association la Fraternelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Claude.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La maison du peuple de Saint-Claude – association la Fraternelle

### **x-sud art/site** **départ : Musée de l’Abbaye** _**Arc en jumelle**_ est un projet artistique transdisciplinaire mené par le chorégraphe Laurent Pichaud qui s’appuie sur un réel et un imaginaire géographique autour de la notion de jumelage. Alors que le jumelage de communes est intégrée à nos vies civiques depuis les années 1960, Arc en jumelle se propose d’interroger des jumelages géographiques poétiques entre et à partir de deux territoires situés de part et d’autre de l’arc jurassien, plus particulièrement autour des espaces de vie de St Claude et de Nyon en Suisse. À partir d’une réalité géographique – la mi-distance entre ces deux villes se situant aux environs de Prémanon et La Cure, zone des sources de la Bienne côté français et de l’Asse côté suisse –, Arc en jumelle propose d’inventer des formats performatifs pouvant souligner les manières dont des espaces de vie éloignés les uns des autres empruntent des voies de communication réelles ou imaginaires plurielles. **Pour Saint-Claude, le projet se présente sous la forme d’une déambulation performative entre le Musée de l’Abbaye (lieu de départ) jusqu’aux berges de la Bienne, en traversant le centre-ville et surtout La fraternelle, – Maison du Peuple.** Dans chacun de ces espaces des courtes séquences performées mettent à jour un jumelage spécifique, qui s’appuie sur un réel historique existant ou sur des jumelages de paysages poétiques créés par les artistes en connivence avec des habitant.es, des personnes ressources ou des groupes constitués rencontrés lors de repérages. Avec le soutien de Arcjurassien.org dans le cadre du Fonds de soutien aux Petits Projets Transfrontaliers, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude. En partenariat avec le far° festival à Nyon et le Musée de l’Abbaye – donations Guy Bardone/René Genis. l’association x-sud art/site, et son projet …en jumelle est soutenu par La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, Département du Gard, Préfecture de la région Occitanie, Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Laurent Pichaud est artiste associé au CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble

jauge limitée à 20 personnes

Déambulation performative entre le Musée de l’Abbaye et La fraternelle – Maison du Peuple.

La maison du peuple de Saint-Claude – association la Fraternelle 12 rue de la Poyat 39200 Saint-Claude Saint-Claude Jura



