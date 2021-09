Marseille Studio Decanis Bouches-du-Rhône, Marseille Arapà Studio Decanis Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2021 célèbre la sortie du 6e album de ce groupe. Après de multiples dates à l’international, et les plus grandes scènes de renom française, comme l’Olympia… c’est à Marseille que vous pourrez les voir en concert ce 17 septembre ! L’occasion unique de partager un moment intense et festif, dans une salle intimiste. Avec une structure scénique nouvelle, Arapà propose pour cette tournée sur le continent un spectacle composé d’une partie des titres de son nouvel album, mais également des nouveautés n’ayant pas encore été enregistrées et bien sûr, les standards du groupe. Arapà est composé d’un trio vocal de renom : – Jacques Culioli – Don-Mathieu Santini – Sébastien Tramoni Accompagné des musiciens : – Vanessa Cahuzac (Violon) – Brice Lebert (Piano) – Jeremy Lohier (Accordéon – Percussions) – Julien Petit (Guitare) Vendredi 17 septembre 2021 21h -Tarif 20 euros Réservation Obligatoire au 06 25 35 71 51 ou sur place.

20€

Studio Decanis 1 rue Cadolive, 13004 Marseille

