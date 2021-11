Toulouse Centre d’animation des Chamois Haute-Garonne, Toulouse Après moi le déluge Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation des Chamois , le samedi 4 décembre à 17:00

Théâtre ——- **Cie avec des Géraniums** Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique, il se dévoile, se laisse déborder par les personnages qui l’habitent et nous emmène dans sa singulière quête pour changer le monde. « Après moi le déluge » est le récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées avec autodérision et lucidité. **De et avec** Alec Somoza **Aide à l’écriture et à la mise en scène** Franck Lepage, Michaël Egard, Valérie Véril **Séance scolaire ven. 3 déc. – 10h**

Culture Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T18:15:00

