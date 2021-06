Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire, Maine-et-Loire APRÈS-MIDI VENDANGES – DOMAINE DES DEUX MOULINS Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire

Maine-et-Loire

APRÈS-MIDI VENDANGES – DOMAINE DES DEUX MOULINS Les Garennes sur Loire, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Les Garennes sur Loire. APRÈS-MIDI VENDANGES – DOMAINE DES DEUX MOULINS 2021-09-25 – 2021-09-25 Domaine des 2 Moulins 20 Route de Martigneau

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire En famille ou entre amis, venez découvrir le Domaine des 2 Moulins ! Au programme : initiation vendanges / dégustation et verre de fin de vendanges / visite de la cave. Pensez à réserver – Hébergement sur place. Le Domaine des Deux Moulins vous invite le temps d’une après-midi vendanges ! les.deux.moulins@wandoo.fr +33 2 41 54 65 14 Le Domaine des Deux Moulins vous invite le temps d’une après-midi vendanges ! En famille ou entre amis, venez découvrir le Domaine des 2 Moulins ! Au programme : initiation vendanges / dégustation et verre de fin de vendanges / visite de la cave. Pensez à réserver – Hébergement sur place. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Garennes sur Loire Adresse Domaine des 2 Moulins 20 Route de Martigneau Ville Les Garennes sur Loire lieuville 47.40346#-0.47765