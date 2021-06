Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Après-midi récré ! Cirque et sucettes Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Après-midi récré ! Cirque et sucettes Chef-Boutonne, 11 août 2021-11 août 2021, Chef-Boutonne. Après-midi récré ! Cirque et sucettes 2021-08-11 10:00:00 – 2021-08-11

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne Après-midi récré ! Cirque et sucettes Après-midi récréatif à passer en famille !

Initiation au cirque avec l’association « Le Clown à Crête » : jonglerie, jeux

d’équilibre… avec le clown à crête David Legeron et Atelier de fabrication

de sucettes avec des produits bio, en compagnie de l’Atelier de la simplicité.

Fou rire assuré et activités partagées en famille ! Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr SALLE R. QUIARD ET PARC DU CHÂTEAU

À PARTIR DE 15H30

GRATUIT Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04. Après-midi récré ! Cirque et sucettes Initiation au cirque : jonglerie, jeux d’équilibre… et Atelier de fabrication de sucettes avec des produits bio Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr SALLE R. QUIARD ET PARC DU CHÂTEAU

À PARTIR DE 15H30

GRATUIT +33 5 49 29 80 04 Après-midi récré ! Cirque et sucettes Après-midi récréatif à passer en famille !

Initiation au cirque avec l’association « Le Clown à Crête » : jonglerie, jeux

d’équilibre… avec le clown à crête David Legeron et Atelier de fabrication

de sucettes avec des produits bio, en compagnie de l’Atelier de la simplicité.

Fou rire assuré et activités partagées en famille ! Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr SALLE R. QUIARD ET PARC DU CHÂTEAU

À PARTIR DE 15H30

GRATUIT Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Ville Chef-Boutonne lieuville 46.1092#-0.08253