3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le mercredi 8 décembre à 14:30

Plongez dans l’esprit de Noël aux côtés de l’équipe de la bibliothèque. Au programme : décoration du sapin et lecture kamishibaï (technique de contage japonaise consistant à faire défiler des images dans un petit théatre de bois). Goûter à partager sur place.

2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:30:00

