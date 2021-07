Plouarzel Plouarzel Finistère, Plouarzel Après-midi jeux de société Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Après-midi jeux de société Plouarzel, 3 août 2021-3 août 2021, Plouarzel. Après-midi jeux de société 2021-08-03 – 2021-08-03 Médiathèque 4 Route de Saint-Renan

Plouarzel Finistère Après-midi jeux de société à la médiathèque : venez passer un bon moment en famille ou entre copains avec les jeux de société destinés à tous les âges. Après-midi jeux de société à la médiathèque : venez passer un bon moment en famille ou entre copains avec les jeux de société destinés à tous les âges. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouarzel Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouarzel Adresse Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Ville Plouarzel

Évènements liés