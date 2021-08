Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Après-midi d’initiation artistique avec les artistes du CLEA Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Après-midi d’initiation artistique avec les artistes du CLEA Musée Archéa,Louvres, 26 septembre 2021, Louvres. Après-midi d’initiation artistique avec les artistes du CLEA

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 26 septembre à 14:00

Les artistes en résidence avec le contrat local d’éducation artistique de Roissy Pays de France présentent leurs travaux menés avec les habitants et, le temps d’un après-midi, propose à chacun un atelier de pratique artistique.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Retrouvez au musée les artistes en résidence avec le contrat local d’éducation artistique pour des ateliers de pratiques artistiques.. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Archéa,Louvres Adresse 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Ville Louvres lieuville Musée Archéa,Louvres Louvres