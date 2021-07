Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Après-midi danse – Rock’n swing et danses latines Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Après-midi danse – Rock’n swing et danses latines Dinard, 15 août 2021-15 août 2021, Dinard. Après-midi danse – Rock’n swing et danses latines 2021-08-15 16:00:00 – 2021-08-15 20:00:00 Promenade des Alliés Digue de Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Après-midi danse avec l’association Rock’n’roll Team. Au programme rock’n swing et danses latines ! Bienvenue à tous, danseurs débutants comme confirmés et bien sur les non danseurs sont les bienvenus pour écouter la musique autour d’une table et pour le plaisir des yeux, à regarder les gens danser. C’est un moment incontournable que beaucoup de danseurs de la région et d’ailleurs ne veulent pas manquer et cela depuis plusieurs années. Gratuit. Dimanche 15 août 2021 – De 16h à 20h – Digue de l’écluse postmaster@rocknroll-team.com +33 6 60 71 71 68 http://www.rocknroll-team.com/ Après-midi danse avec l’association Rock’n’roll Team. Au programme rock’n swing et danses latines ! Bienvenue à tous, danseurs débutants comme confirmés et bien sur les non danseurs sont les bienvenus pour écouter la musique autour d’une table et pour le plaisir des yeux, à regarder les gens danser. C’est un moment incontournable que beaucoup de danseurs de la région et d’ailleurs ne veulent pas manquer et cela depuis plusieurs années. Gratuit. Dimanche 15 août 2021 – De 16h à 20h – Digue de l’écluse dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Dinard Adresse Promenade des Alliés Digue de Dinard Ville Dinard lieuville 48.63558#-2.05431